Tutti gli ex di Patty Pravo | “Sono stata trigama | feci un casino”

(Di domenica 14 aprile 2024)aveva raccontato sulla trigamia e sugli ex mariti: “Il problema nasce quando sposo a San Francisco l’americano Jack Johnson, grande chitarrista. Dopo Pensiero stupendo, me n’ero andata a vivere lì per bisogno di normalità. Comunque, venne fuori che il matrimonio con Baldieri non era stato annullato bene. Dunque, ero bigama”. “Mi salvai perché scoprimmo che ero ancora sposata anche con Martinez e la trigamia non è contemplata dalla legge. In totale, fanno 6 mariti, 4 veri“, la precisazione diriguardo la sua vita sentimentale. Gli ex diIl primo marito ed ex diè stato il batterista Gordon Fagetter (“Eravamo fanciulli”) poi l’antiquario Franco Baldieri: “Abbiamo passato la notte insieme, scoperto di ...

La relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman non è certo passata sotto silenzio. Già a partire dai primi incontri, infatti, Diletta e Can hanno fatto molto parlare di loro. L’attore turco ha ... (metropolitanmagazine)

Giuseppe combatté all'inferno col più forte di sempre. E vinse - La storia dell'unico pugile a sconfiggere il mito Sugar Ray Robinson prima del limite nasce a Collecroce, in provincia di Isernia. Si chiamava Berardinelli ma era troppo difficile per gli americani, c ...gazzetta

Macomer: la Veneretta come un Oscar per gli atleti più meritevoli - Premi e riconoscimenti per gli atleti e le società sportive meritevoli. A Tutti sarà assegnata copia della "Veneretta", una riproduzione della statuetta più antica rinvenuta in Sardegna, simbolo forte ...unionesarda

Tajani a Vinitaly a stand Coldiretti: "Dobbiamo puntare sulla diplomazia del Made in Italy" - (Agenzia Vista) "Grazie a Tutti i nostri agricoltori per quello che fanno per le produzioni di qualità. L'agroindustria rappresenta la punta ...stream24.ilsole24ore