Turchia | il Besiktas esonera Fernando Santos | i dettagli

(Di domenica 14 aprile 2024) E’ durata poco l’avventura diin: il, infatti, ha annunciato l’esonero dell’ex ct del Portogallo, con cui ha vinto l’Europeo nel 2016 e la Nations League nel 2019, arrivato a Istanbul all’inizio di gennaio per dare la scossa ad una squadra che però continua a non ottenere risultati, visto che non vince dallo scorso 25 febbraio. S antos, classe 1954, rimosso nel 2023 dall’incarico di ct della Polonia dopo solo sei partite, paga l’1-1 casalingo di ieri contro il Samsunspor e i 36 punti di differenza dalla capolista Galatasaray, che ha anche una partita in meno. Per le ultime cinque giornate di campionato sarà il vice allenatore Serdar Topraktepe ad assumere il ruolo di tecnico ad interim. Le Aquile Nere saranno anche impegnate nelle semifinali di Coppa dicontro ...