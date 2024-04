Tuffi | Assoluti Italiani 2024 | Belotti tris d’oro a Torino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Alla Monumentale disi sono conclusi gliOpen UnipolSai diin una domenica mattina dedicata alle gare del sincro. Nel trampolino dai 3 metri femminili vince la coppia composta da Elettra Neroni e Matilde Borello, che dominato la gara con i 246.30 punti ottenuti nei cinque. Secondo posto per Viola Gonini e Gaia Franchini, mentre in terza posizione si sono piazzati Sofia Conte e Diana Caterina Romano. Dalla stessa altezza, ma al maschile, triofano Stefanoe Matteo Santoro con 380.19; sul podio anche Francesco Porco/Matteo Cafiero e Gabriele Auber/Valerio Mosca. Infine, successo per Simone Conte e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma. ul podio delle società al primo posto ci salgono le Fiamme Oro con 184 punti, al secondo la MR Sport F.lli Marconi con 116.50 e ...