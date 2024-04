“Tua sorella!” Amici | lite choc in studio tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo Maria De Filippi interviene

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 14 aprile 2024) È andata in onda ieri sera l’attesissima quarta puntata del Serale di23 su Canale 5 condotto daDe. Anche ieri la trasmissione dedicata ai giovani talenti del canto e della danza ha offerto un grande spettacolo al pubblico ine ai telespettatori a casa, sempre numerosissimi. Tutti incollati davanti alla Tv per ammirare le sfide tra i ragazzi in gara e fare il tifo per loro. La gara come sempre regala anche dei confronti tra i professori delle diverse squadre. Già nelle precedenti puntate abbiamo visto spesso dei confronti, anche con toni molto accessi, tra i coach che sono, ricordiamo, Lorella Cuccarini eLo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, Rudi Zerbi e. Ieri abbiamo avuto uno scontro molto acceso in ...