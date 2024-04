Tsitsipas vince il torneo di Montecarlo | battuto Ruud in 2 set

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 14 aprile 2024) AGI - Stefanosconquista il titolo del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale - il primo sulla terra battuta - dotato di un montepremi di 5.950.575 di euro, che si sta avviando alla conclusione sui campi del Country Club del Principato. Il tennista greco, testa di serie numero 12, si è imposto in finale sul norvegese Casper, ottava forza del seeding, con il punteggio di 6-1 6-4, maturato in un'ora e 37 minuti di gioco. La centesima vittoria in carriera sulla terra battuta nel circuito ATP vale una gioia speciale per l'ellenico, che si unisce alla lista ristretta di giocatori che hanno trionfato qui almeno tre volte nell'era Open. Ne fanno parte Rafael Nadal (11), Bjorn Borg (3), Thomas Muster (3) e Ilie Nastase (3). Già campione a Monte-Carlo nel 2021 e 2022,hatre ...