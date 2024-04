TS – Milinkovic riscatto d’oro | Ricci prova sontuosa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 14 aprile 2024) 2024-04-14 15:16:53 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Pagelle Torino-Savic 7: Grande parata (31’) su Vlahovic. E nel secondo tempo altro grande intervento su Yildiz. Ha riscattato, con bravura e orgoglio, il derby dell’andata. Sempre attento e stavolta decisivo perché due interventi del genere valgono un applauso forte. Si vede che ha carattere e voglia di crescere: continui così, senza più pause. Tameze 6: Male all’inizio su Chiesa che gli va via con grande facilità. Poi però si riprende, trova le contromisure e in fase difensiva non sbaglia niente.anche a spingersi in avanti, soprattutto negli ultimi venti minuti. Una prestazione importante, comunque, per un giocatore che sa occupare diverse zone del campo. Buongiorno 6.5: Parte un po’ a rilento, poi però si riprende e cresce sino a diventare il solito grande punto di ...