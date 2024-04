Trump sul banco degli imputati per il caso della pornostar Stormy Daniels | perché è il processo più importante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Incriminato poco più di un anno fa, la prima volta per un ex presidente Usa, per Donaldè il momento di affrontare ilin cui è accusato dai magistrati di New York di aver comprato il silenzio di una ex, durante la campagna presidenziale del 2016. Come sua abitudine l’ex inquilinoCasa Bianca affronta i suoi guai giudiziari a muso duro e lo ha fatto anche in questodefinendo i due testimoni chiavi del: “Due sacchi di spazzatura”. Ilsi aprirà a suo carico e sarà un un evento storiconessun ex presidente americano ha mai affrontato un procedimento penale ed è soltanto il primo di quattro per il tycoon. The Donald ha anche fatto sapere che salirà ...