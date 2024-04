Truffe agli anziani Si mobilita il sindaco | Fate attenzione

(Di domenica 14 aprile 2024) Il Comune di Castel del Piano sicontro lee lo fa diramando un messaggio alla popolazione. Invita tutti i cittadini a stare con gli occhi aperti e soprattutto a non farsi raggirare da truffatori. "Le Forze dell’Ordine ci hanno chiesto collaborazione nel divulgare determinati messaggi di avviso – ha detto Michele Bartalini,di Castel del Piano – e noi abbiamo provveduto a mandare un messaggio via social ai nostri concittadini". Il Comune di Castel del Piano avverte così la cittadinanza, in particolar modo le famiglie dove ci sonoche potrebbero aprire le porte di casa o rispondere al telefono, sul rischio di possibilida parte di sedicenti avvocati, carabinieri o addetti alle poste. "Non è la prima volta che accade – prosegue Bartalini – che alcuni nostri ...

