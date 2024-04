Tricase: quindicenne annegato nel giorno del suo compleanno Avrebbe festeggiato con un tuffo in mare. È finita in tragedia - Il ragazzo, 15 anni oggi, di origine ivoriana, avrebbe voluto festeggiare al mare, con un bagno, il suo compleanno. Nella marina di Tricase è andato appunto a fare il bagno. Ma è morto annegato.noinotizie

