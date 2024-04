Trentino-Monza | tutto o niente Sono 2-2 | chi vince va in finale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) I grandi momenti derivano da grandi opportunità: con questa frase, tratta dal discorso di Herb Brooks, ct della nazionale statunitense di hockey su ghiaccio protagonista del Miracle on Ice alle Olimpiadi di Lake Placide 1980, anche Massimo Eccheli ha provato a motivare i ragazzi della sua Mint Vero Volley, alla vigilia di gara-5 con l’Itas. La squadra brianzola ha già realizzato una grande impresa rimontando da 0-2 e portando i campioni d’Italia alla bella ma oggi alle 18 sogna di scrivere una pagina di storia del volley, qualificandosi per la prima volta all’ultimo atto dei playoff. Non si tratterebbe di un miracolo come quello di Mike Eruzione e compagni ma un successo di Cachopa (Mvp di gara-4) e compagni sarebbe comunque clamoroso, ancora di più di quello ottenuto sempre contro i ragazzi di Fabio Soli in Coppa Italia. ...