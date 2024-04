Trasporti e biocarburanti | ecco il piano di Salvini per salvare l' auto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Il G7 deiche si è chiuso ieri a Milano ha partorito come atto finale un documento di 67 punti- sottoscritto all'unanimità- nel quale si mette finalmente nero su bianco chelespinte a motore elettrico non possono essere l'unica soluzione in chiave ambientale. E che, al contrario, le prossime politiche degli Stati membri dovranno comprendere anche lo sviluppo dicapaci dile filiere del motore endotermico. Il cambio di paradigma dalla transizione ambientale ideologica a quella pragmatica ed economicamente sostenibile, è stato lungo e non privo di ostacoli, ma alla fine sembra che il traguardo si avvicini. L'Italia, o meglio la Lombardia, è stata la prima a lanciare l'allarme relativamente al comparto dell'motive. Un allarme che in prima battuta era stato ...