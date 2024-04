Tragedia in Cina | trovato morto l’ingegnere italiano Gianluca Brioschi

(Di domenica 14 aprile 2024) Shandong,– In circostanze ancora da chiarire, è statosenza vita il corpo di, 54 anni, originario di Verona e residente a Pieve di Curtatolo, Padova. L’incidente è avvenuto in una camera d’hotel nella provincia orientale di Shandong, doveera giunto per motivi lavorativi., che ricopriva la posizione di manager presso la Arneg, azienda leader nella progettazione e produzione di sistemi di refrigerazione con sede a Campo San Martino, si trovava inassieme a due colleghi per partecipare alla Fiera del ghiaccio. Secondo quanto riferito, la serata precedente allasi era svolta normalmente, con una cena senza segni di malessere che potessero preannunciare l’imminente ...

