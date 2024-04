Traffico Roma del 14-04-2024 ore 19 | 30

(Di domenica 14 aprile 2024) Luce VerdeBuonasera e ben trovati in studio Massimo Beschiintenso per i rientri in città e troviamo auto in fila sulla diramazione dinord tra Castelnuovo di Porto è il raccordo anulare anche sulla via Salaria troviamo code pere lavori all’altezza di Settebagni direzione centro è sempre nella zona nord della città code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Cassia Veientana e Castel Giubileo ma ci sono code anche sulla carreggiata esterna code atlanti tra la Pontina è la ragnina code pere lavori poi sulla via Pontina nelle due direzioni Esattamente tra Spinaceto e Castel di Decima direzione Latina e versotra Castelno e Castel di Decima auto infila anche sulla-fiumicino da Ponte ...

Roma, bus a fuoco: tre persone intossicate - CRONACA DI Roma – Un nuovo autobus si è incendiato a Roma ... Dopo avere messo in sicurezza l’area, il tratto interessato dall’incendio è stato chiuso al Traffico per permettere ai Vigili del fuoco di ...romadailynews

Sta male ad un pranzo, salvato dalla tassista con una corsa da record: "Non ha voluto neanche i soldi" - La corsa per raggiungere il Fatebenefratelli da piazza di Spagna a Roma: "Non ci ha chiesto un centesimo". Protagonista un milanese in trasferta a Roma per lavoro ...milanotoday