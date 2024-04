Traffico Roma del 14-04-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 14 aprile 2024) Luce Verdedalla redazione buon pomeriggio a seguito di un incidente si stanno formando code sul tratto Urbano della A24 tra lo svincolo fiorentini e la tangenziale in direzione centro intanto aumentano le code sulla via Pontina oltre a quelle già segnalate in direzione di Latina all’altezza di Castel di Decima ora si sta in coda anche in direzionetra Castelno e Castel di Decima ma troviamo code anche sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra laNapoli e lo svincolo per La via Appia Vi ricordo che per un veicolo in fiamme è temporaneamente chiusa a via di Tor Sapienza tra Viale Filippo De Pisis e via Luigi Alamanni trafficata con rallentamenti a tratti anche la litoranea Ostiense tra Castel Porziano e Torvaianica nelle due direzioni bene da Massimo pesche tutto maggiori dettagli sul sito ...