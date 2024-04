Traffico Roma del 14-04-2024 ore 15 | 30

(Di domenica 14 aprile 2024) Luce VerdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto pocoin queste ore sulle strade diregolare la circolazione anche sull’intero percorso del raccordo anulare trafficata con rallentamenti a tratti invece la litoranea Ostiense tra Castel Porziano e Torvaianica nelle due direzioni ancora brevi Cod si incontrano sulla via Pontina direzione Latina all’altezza di Castel di Decima mentre per un veicolo in fiamme è temporaneamente chiusa via di Tor Sapienza tra Viale Filippo De Pisis e via Luigi Alamanni Per quanto riguarda il trasporto pubblico vi ricordo che proseguono i lavori serali di rinnovo dei binari della linea della metro dalla domenica al giovedì l’ultima corsa dei treni e alle 21 poi il servizio prosegue su bus Questa è la situazione al momento da Massimo Beschi e tutto ma per i dettagli di queste ed altre ...

Luce Verde Roma ben trovati dalla redazione ancora Traffico molto intenso con lunghe code sulla Roma Civitavecchia tra Torrimpietra e Cerveteri in direzione Civitavecchia incolonnamenti per il ... (romadailynews)

Luce Verde Roma ben trovati all’ascolto Buon pomeriggio code per incidente sulla via Aurelia all’altezza del raccordo anulare direzione Civitavecchia un altro incidente ormai rimosso provoca ancora ... (romadailynews)

Trasporto aereo: attacco Iran, le compagnie riorganizzano i voli nella regione - Il recente attacco sferrato dall'Iran su Israele ha spinto numerose compagnie aeree internazionali ad adottare misure precauzionali, ...agenzianova

Bus in fiamme a Roma. Nessun ferito - Alcune pattuglie del Quinto Gruppo Casilino della Polizia Locale sono intervenute in via di Tor Sapienza, a Roma, all'incrocio con via Luigi Alemanni, per un incendio che ha coinvolto un autobus di li ...rainews

Guerra in Israele, Tajani: "Lavoriamo affinché il buonsenso prevalga" - (Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2024 "Spero che non ci siano ripercussioni. Sono vigile per quanto riguarda invece il Traffico mercantile attraverso Suez e il Mar Rosso. Ecco perché la nostra Marina M ...quotidiano