Traffico Roma del 14-04-2024 ore 13 | 30

(Di domenica 14 aprile 2024) Luce VerdeBentrovati dalla redazione migliorata la situazione dellungo la rete viaria della capitale permangono code per lavori esulla Pontina tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione Pomeziaintenso Anche sulla Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia in direzione Ostia è lungo il raccordo anulare tra via Casilina e via Appia in carreggiata interna per lavori di potatura divieto di transito in via torricola tra via Ardeatina e via della Stazione di torricola fino alle ore 16 di questo pomeriggio per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura dell’ACI e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...