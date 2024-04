Traffico Roma del 14-04-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 14 aprile 2024) Luce VerdeBentrovati dalla redazione sulla via Pontina coda per lavori tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima in direzione Pomezia segnalato dalla polizia locale un incidente in via Cristoforo Colombo altezza via Ermanno Wolf Ferrari con possibili disagi alla circolazione riaperta via di Bravetta tra via Camillo Serafini e largo guidi dopo gli interventi urgenti sulla rete idrica interventi di potatura con divieto di transito in via torricola tra via Ardeatina e via della Stazione di torricola fino alle ore 16 di questo pomeriggio infine il trasporto ferroviario per lavori tra Ponte Galeria eOstiense fino alle ore 13 i treni regionali del servizio Leonardo Express orte-fiumicinoViterbo eCivitavecchia subiranno cancellazioni limitazioni e modifiche del servizio attivato un servizio bus sostitutivo ...