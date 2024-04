Traffico Roma del 14-04-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 14 aprile 2024) Luce Verdeben trovati dalla redazione circolazione scorrevole al momento lungo la rete viaria della capitale per una grossa perdita d’acqua ancora chiusa via di Bravetta tra via Camillo Serafini è largo guidi nelle due direzioni in corso le operazioni di riparazione del guasto le deviazioni per le linee bus della zona per interventi di potatura divieto di transito oggi in via torricola tra via Ardeatina e via della Stazione di torricola dalle ore 9 alle ore 16 Infine per il trasporto ferroviario per lavori di manutenzione tra Ponte Galeria eOstiense dalle ore 10:30 alle 13 alcuni treni regionali del Leonardo Express della linea fl1 Orte Fiumicino fl3Viterbo fl5Civitavecchia subiranno cancellazione eliminazioni e modifiche del servizio previsto un servizio bus sostitutivo tra...