“Tra cielo e terra” | la musica | l’organo Serassi di Urgnano nelle mani di Roberto Olzer

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 14 aprile 2024). Al via la sera di venerdì 12 aprile, con il primo dei tre concerti in programma, la rassegna “Trasecondo” affidata alla direzione artistica di Alessandro Bottelli. Nell’intento di valorizzarecostruito nel 1789 da Giuseppe IIper la Chiesa Parrocchiale Ss. Nazario e Celso di, il poderoso strumento viene affidato all’esperta bravura di. Organista e jazzista di indubbie capacità,si esibisce in una serie di otto suites tematiche – Swinging Suite, Neapolitan Suite, Pop Sute,l Suite, South American Suite, Pink Floyd Suite, Kolossal Suite e Rock Suite –, muovendosi con disinvoltura tra celebri ...