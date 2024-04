Tour of the Alps 2024 | la startlist e chi parteciperà Ci sono Antonio Tiberi e Filippo Ganna

(Di domenica 14 aprile 2024) Ultimo test prima del Giro d’Italia: è l’ex Giro del Trentino, scatta domani ilof the, giunto alla sua 47ma edizione. Al via alcuni dei possibili protagonisti della Corsa Rosa come Geraint Thomas, capitano della Ineos Grenadiers, e Ben O’Connor. In casa Italia occhi puntati sued unnon sul suo percorso preferito, ma pronto a mettere nelle gambe chilometri. Andiamo a scoprire lacompleta.OF THEINEOS GRENADIERS ? 1 THOMAS Geraint 2 AUGUST Andrew 3 FOSS Tobias Svendsen 45 PUCCIO Salvatore 6 RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar 7 SWIFT Ben BORA – HANSGROHE ? 11 HIGUITA Sergio 12 GAMPER ...

Il calendario completo e il programma del Tour of the Alps 2024 , corsa di scena da lunedì 15 a venerdì 19 aprile a poche settimane dal Giro d’Italia. Conosciuto una volta come Giro del Trentino, ... (sportface)

Il percorso e le altimetrie di tutte le tappe del Tour of the Alps 2024 , in programma dal 15 al 19 aprile sulle strade di Alto Adige, Tirolo e Trentino. L’ex Giro del Trentino torna anche quest’anno ... (sportface)

I favoriti e i principali protagonisti della start list del Tour of the Alps 2024 , di scena dal 15 al 19 aprile sulle strade di Alto Adige, Tirolo e Trentino. Un appuntamento importante per diversi ... (sportface)

