Toscano | Casertana | “Possiamo giocare i playoff da protagonisti”

Casertana-Picerno, Cangelosi: “Grande carattere, ho visto il gioco che mi piace”. Longo: “Anticipo di playoff, ci è mancata esperienza” - In sala stampa allo stadio Pinto il primo a parlare dopo la vittoria dei falchetti ai danni del Picerno è mister Vincenzo Cangelosi, particolarmente soddisfatto della prestazione della sua Casertana.ilmeridianonews

Casertana-Picerno 2-1: decidono ancora Curcio e Montalto - Quinto risultato utile consecutivo e altro passo avanti verso i playoff. La Casertana vince ancora con le firme d'autore di Curcio e Montalto e vince uno scontro diretto contro l'ostico Picerno.ilmattino

Curcio e Montalto abbattono il Picerno: la Casertana blinda il quarto posto - A tre giornate dalla calata del sipario sulla stagione regolare in Serie C si affrontano le due più piacevoli sorprese del campionato, separate da un solo punti in classifica (58-57) e con in palio il ...casertanews