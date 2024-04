Toscana e Regione Centro-Valle della Loira rinnovano l’accordo di collaborazione

Nella somma rientrano, in virtù di un accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione , 1,5 milioni provenienti dalla Camera di Commercio di Firenze grazie al fondo di perequazione per le ... (firenzepost)

CAMPI BISENZIO – Alluvione in Toscana , la Regione dice grazie a 4.800 volontari . Alluvione in Toscana , la Regione dice grazie ai suoi 4.800 volontari . Migliaia di volontari della Protezione civile ... (corrieretoscano)

Caso Keu in aula. Depositate altre indagini - Procuratore e pm depositano nuovi atti nell'inchiesta Keu a Firenze. Politici, enti pubblici, imprenditori e aziende rischiano processo per traffico illecito di rifiuti. Udienza rinviata a maggio. Par ...lanazione

Incognita consiglio comunale. Le variazioni di bilancio l’ultimo terreno di scontro - Domani nuova riunione per far passare l’intervento riguardante l’acquedotto di Pietraia . All’ordine del giorno anche altri punti che gli ex alleati avevano bocciato per poca trasparenza .msn

Sarracino, Pd: "Bene i fondi per la sanità" - La Regione Toscana destina 10 milioni di euro a Siena per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico dell'ospedale, contrastando i tagli del Governo alla sanità pubblica. Marco Sarracino sott ...msn