Tiro a segno | preolimpico Rio 2024 | Norvegia oro nella carabina 10m a squadre miste | Italia lontana

(Di domenica 14 aprile 2024) Lasi aggiudica la medaglia d’oro10 metri adel torneodi. La coppia norvegese composta da Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg si impone per 16-14finale per il primo posto contro i transalpini Oceanne Muller e Lucas Bernard Denis Kryzs, che avevano invece chiuso in testa le qualificazioni. Risultati invertiti rispetto al turno di qualificazione anchefinale per il terzo posto. La medaglia di bronzo, infatti, è andata agli svedesi Isabelle Johansson e Marcus Madsen, che hanno sconfitto per 16-10 gli spagnoli Paula Grande e Jesus Oviedo, che nelle qualificazioni avevano invece chiuso al terzo posto. Niente da fare per ...