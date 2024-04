Tiro a segno | Federico Nilo Maldini arpiona il pass olimpico per Parigi 2024 all’ultima occasione!

(Di domenica 14 aprile 2024)vince la prova della pistola da 10 metri maschile del torneo finale di qualificazione olimpica del, in corso a Rio de Janeiro, in Brasile, e stacca ilnon nominale: si tratta della seconda carta conquistata dai tiratori azzurri nella specialità, dopo quella centrata da Paolo Monna, con l’Italia che avrà il contingente massimo ain questa gara. La gioia dell’azzurro arriva dopo la grande paura del colpo 22 dei 24 di finale: nel momento in cui si decidono le carte olimpiche la pistola dipesa e l’italiano ottiene 8.4. Ne approfitta l’atleta individuale neutrale Uladzislau Dzemesh, ma non il tedesco Philipp Grimm, a lungo in testa e scioltosi nel finale, che fa 9.0, non colma il ...

