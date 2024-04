Thuram | provaci ancora! Riecco il Cagliari | un record da battere!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024)stasera titolarissimo in Inter-. Il francese, a secco di gol da febbraio, ritrova i sardi con cui ha siglato il suo primo assist italiano. A SECCO ?Marcus.questa sera sarà il terminale offensivo in Inter-, sfida valevole per la trentaduesima giornata di campionato. Il francese non segna in campionato dalla partita contro la Salernitana del 16 febbraio. Sono passati praticamente due mesi esatti, ora è il momento di ritrovare la via del gol. Nell’ultimo turno contro l’Udinese,è stato comunque un buon protagonista. Il francese si è infatti procurato il rigore, che ha permesso all’Inter di pareggiare i conti con Hakan Calhanoglu. Questa sera ritrova quel, con cui si è fatto conoscere all’Inter ...