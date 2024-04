The Truman Show in 4K UHD | la recensione | il capolavoro con Jim Carrey come non l' avete mai visto prima

(Di domenica 14 aprile 2024) Ladi Thein 4K UHD: grazie all'uscita targata Plaion il film di Peter Weir fa un gigantesco salto di qualità visivo rispetto al blu-ray. Nessun upgrade ma buona resa per l'audio, gli extra sono quelli vecchi. Sono passati ben 26 anni da quando Jimsi calava nei panni dell'indimenticabileBurbank, un uomo che credeva di essere una personatante altre, inconsapevole che tutta la sua vita, fin dall'infanzia, stava in realtà andando in onda in tv 24 ore su 24, mentre tutti quelli che lo circondavano non erano altro che attori. The, con la firma di Peter Weir, doveva essere fantascienza ma è finito per assomigliare molto alla realtà dei nostri giorni, e per questo risulta ancora tanto attuale. In The ...

