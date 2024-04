Terrore in campo | il giocatore si accascia e non si rialza Come sta

(Di domenica 14 aprile 2024) Un momento di paura si è verificato durante la partita di calcio tra Roma e Udinese quando, al minuto 72, il difensore centrale della Roma, Evan Ndicka, ha manifestato un’apparente difficoltà, toccandosi il petto e poindosi sul. L’arbitro Luca Pairetto ha immediatamente interrotto il gioco, permettendo così l’intervento dei soccorsi e l’ingresso della barella. Reazioni e interventi Ndicka, 24 anni, recentemente trasferitosi a Roma, ha lasciato ilfacendo un gesto di rassicurazione verso il pubblico. L’allenatore della Roma, Daniele De Rossi, si è precipitato negli spogliatoi per verificare le condizioni del, consultandosi poi con Gaber Cioffi, allenatore dell’Udinese, e Federico Balzaretti, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, oltre che con il direttore di gara. A seguito ...

Indignazione in Turchia per l'incredibile attacco da parte di un gruppo di tifosi del Trabzonspor nei confronti dei calciatori del Fenerbahçe dopo l'incontro disputato, ieri sera , allo stadio Seno ... (gazzettadelsud)

attimi di grande paura per Matteo Berrettini : nel corso del primo turno del Masters1000 di Miami, infatti, al momento di servire ha accusato un malore. Il tennista romano è quasi finito a terra, ... (liberoquotidiano)

N'Dicka: da Manfredonia a Eriksen, Terrore in campo - A differenza delle vicende più tragiche, N'Dicka è rimasto cosciente, e questo ha almeno allontanato il ricordo dei drammi in diretta di Renato Curi e Piermario Morosini, i giocatori del Perugia e del ...ansa

Udinese-Roma sospesa sull'1-1 per malore Ndicka: che succede ora e quando si recupera, tutte le ipotesi - Udinese-Roma è stata interrotta per il malore accusato da Ndicka dopo settanta minuti di gioco: gli scenari per il recupero di ciò che resta del match ...sport.virgilio

Diretta N'Dicka, malore in campo a Udine: De Rossi sotto shock negli spogliatoi LIVE - Attimi di Terrore quando il difensore della Roma si è accasciato a terra al 72': segui tutti gli aggiornamenti e cosa sta succedendo ...corrieredellosport