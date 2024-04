Terremoto e paura a Napoli | il racconto su Fb dell’ex sindaco Bassolino | mi balla il pavimento sotto i piedi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 14 aprile 2024) Domenica mattina didopo le scosse diavvertite distintamente: stata di magnitudo 3.7 la scossa più intensa registrata nell’ambito dello sciame sismico in corso nei Campi Flegrei. La scossa di magnitudo 3.7 si è verificata alle 9.44 con epicentro a 2 km di profondità a ridosso del vulcano Solfatara, nel comune di Pozzuoli. Dove è stato avvertito ilDue minuti dopo si è verificata un’altra scossa, di magnitudo 3.1, con epicentro sempre nell’area della Solfatara a 3 km di profondità. Entrambe le scosse sono state avvertite non solo nei comuni flegrei, ma anche nei quartieri della zona occidentale dicome Bagnoli, Fuorigrotta, fino al Vomero e all’Arenella, ma anche Chiaia, Pianura e Soccavo. La scossa è stata avvertita in particolare ...