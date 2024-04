Terracina | continua l’iter di messa in sicurezza di parco della Rimembranza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 14 aprile 2024), 14 aprile 2024- Procedeper laindelche porterà alla riapertura di via San Francesco a. È in corso infatti la conferenza dei servizi decisoria per acquisire i pareri e i nulla osta necessari dagli enti preposti, considerati i vincoli che insistono sull’area, per procedere con i lavori sulla parete rocciosa nella scarpata delcaratterizzata dall’instabilità di alcuni blocchi. Lavori che, salvo imprevisti nel cronoprogramma, una volta affidati prenderanno il via ad inizio estate. Questo è il primo dei due interventi necessari per laindel...