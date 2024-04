Ternana | roba da grandi Ribaltata la Cremonese

(Di domenica 14 aprile 2024)(3-5-2): Saro, Antov, Ravanelli, Lochoshvili, Ghiglione (1’ st Zanimacchia), Collocolo (20’ st Coda), Majer (36’ st Buonaiuto), Jhonsen (1’ st Vazquez), Sernicola, Falletti (1’ st Pickel), Tsadjout. A disp.: Livieri, Marrone, Quagliata, Castagnetti, Abrego, Afena-Gyan, Ciofani. All. Stroppa(3-5-2): Vitali, Dalle Mura, Capuano, Lucchesi, Casasola, Luperini (36’ st Labojko), Amatucci, Pyyhtia (20’ st De Boer), Carboni (20’ st Favasuli), Pereiro (29’ st Raimondo), Favilli (20’ st Distefano). A disp.: Franchi, Novelli, Boloca, Zoia, Viviani, Dionisi. All. Breda Arbitro: Cosso di Reggio Calabria Marcatori: 13’ pt Tsadjout, 17’ pt Favilli, 51’ st Distefano Note: Osservato minuto di raccoglimento in memoria delle vittime di Suviana. Spettatori 8.541 (220 ternani). ...

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I grigiorossi viaggiano spediti verso la promozione diretta, mentre gli umbri devono lottare per la salvezza. ... (sport.periodicodaily)

Unicusano Futsal Ternana, Barbanera: “Fuori da ogni pronostico, vincere è stato ancora più bello” - E’ uno dei veterani dello staff dell’Unicusano Futsal Ternana, nata nell’estate del 2018 da un’idea di amici appassionati del calcio a 5 maschile, e da quel momento in poi non si è più staccato. Rocco ...calcioa5live

A Terni sbarca il super hascisc e lo psicologo Giulio Trivelli lancia l'allarme: «Se lo fuma un tredicenne non si fa in tempo a salvarlo» - TERNI - «Droga con un thc al 95 per cento in tanti anni di professione non l’ho mai sentita a Terni. Se dovesse assumerla un tredicenne non si farebbe neppure in tempo a salvarlo.ilmessaggero

Sampdoria, Pirlo: “Palermo campo difficile, squadra attrezzata per la A ma noi non possiamo sbagliare” - Domani i blucerchiati, alle 16.15, scenderanno in campo contro i rosanero. Non ci saranno Piccini ed Esposito invece Pedrola è totalmente recuperato ...genova24