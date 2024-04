Tennistavolo Baroncelli regala un altro scudetto al club di Andriani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Tre medaglie per la Fortitudodi Francoche a Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia), prende parte ai campionati italiani paralimpici. Sei atleti al via, tre medaglie, un bilancio di tutto rispetto per la storica società di via San Felice che tiene alto l’onore delall’ombra delle Due Torri. Il migliore di tutti, ancora una volta, è Manfredi Paoloche, in finale, si sbarazza di Ludovico Bini (11-8, 11-8, 12-10) conquistando così il titolo nella classe 9. Persi tratta dellonumero 11 di una carriera davvero straordinaria. E’ d’argento, invece, Sergio Lamieri che, nella classe 7, viene sconfitto da Roberto Martinelli. Bronzo per Matteo Govoni nella classe 6/10 esordienti, al debutto nella rassegna tricolore. Niente da ...