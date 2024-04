Tennis | Torneo Monaco Passaro batte Pellegrino e si qualifica

(Di domenica 14 aprile 2024) Il perugino supera in due set il pugliese, sarà l'unico azzurro in tabelloneDI BAVIERA (GERMANIA) - Francescoha centrato l'ingresso nel tabellone principale del "BMW Open" (ATP 250 - montepremi 579.320 euro) di scena sui campi in terra rossa dell'IphitosClub didi Bav

Lo spagnolo, campione uscente, perderà così altri 500 punti in classifica BARCELLONA (SPAGNA) - Carlos Alcaraz non sarà in campo all'ATP 500 di Barcellona che aveva vinto lo scorso anno. Dunque lo ... (ilgiornaleditalia)

Il biellese ha sconfitto in finale lo svizzero Riedi per 6-3 6-3 MADRID (SPAGNA) - Stefano Napolitano si è aggiudicato il challenger di Madrid (Atp, 120.950 euro di montepremi su terra battuta) ... (ilgiornaleditalia)

Dopo un inverno 2024 pressoché saltato dall’inizio alla fine per colpa di infortuni assortiti, Rafa Nadal confidava di farsi trovare pronto in vista della stagione sul rosso. Il nativo di Manacor, ... (oasport)

Tennis, Rafa Nadal si prepara per il via del Torneo di Barcellona: “Fantastico essere qui” - Dopo un inverno 2024 pressoché saltato dall'inizio alla fine per colpa di infortuni assortiti, Rafa Nadal confidava di farsi trovare pronto in vista della stagione sul rosso. Il nativo di Manacor, tut ...oasport

Tennis: dopo Montecarlo anche Barcellona, Alcaraz dà forfait - Carlos Alcaraz non sara' in campo all'ATP 500 di Barcellona: dopo il forfait a Montecarlo per un problema fisico, il numero 3 al mondo ha dato ...sportmediaset.mediaset

Carlos Alcaraz salta il Torneo di Barcellona: “Ho provato a recuperare, non è stato possibile, non posso giocare” - Carlos Alcaraz annuncia il suo ritiro dal Torneo di Barcellona. Lo spagnolo è, infatti, ancora alle prese con l’infortunio al braccio destro e dopo il ritiro al Masters 1000 di Montecarlo, il numero t ...ilfattoquotidiano