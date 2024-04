Il biellese ha sconfitto in finale lo svizzero Riedi per 6-3 6-3 MADRID (SPAGNA) - Stefano Napolitano si è aggiudicato il challenger di Madrid (Atp, 120.950 euro di montepremi su terra battuta) ... (ilgiornaleditalia)

Dopo un inverno 2024 pressoché saltato dall’inizio alla fine per colpa di infortuni assortiti, Rafa Nadal confidava di farsi trovare pronto in vista della stagione sul rosso. Il nativo di Manacor, ... (oasport)

Il perugino supera in due set il pugliese, sarà l'unico azzurro in tabellone MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Francesco Passaro ha centrato l'ingresso nel tabellone principale del "BMW Open" (ATP 250 ... (ilgiornaleditalia)

Carlos Alcaraz salta il Torneo di Barcellona: “Ho provato a recuperare, non è stato possibile, non posso giocare” - Di Marco Calabresi Carlos Alcaraz, che era stato ripreso col braccio fasciato durante i primi allenamenti pre-Torneo, alza bandiera bianca. Al suo posto ecco… Leggi ...informazione

Tennis: Torneo Bucarest. Zeppieri subito fuori nelle qualificazioni - Il pontino si è arreso in tre set a Kolar, forfait dell'ultim'ora di Travaglia BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) - Giulio Zeppieri esce di scena ...sport.tiscali

Tennis: dopo Montecarlo anche Barcellona, Alcaraz da' forfait - Carlos Alcaraz non sarà in campo all'ATP 500 di Barcellona: dopo il forfait a Montecarlo per un problema fisico, il numero 3 al mondo ha dato forfait anche per il Torneo catalano che aveva vinto lo ...ansa