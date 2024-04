Tennis Tavolo Serie C2 Milano Academy | rotta playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Ancora un’affermazione per accedere aivalidi per l’approdo in C1. Un obiettivo che i ragazzini terribili delTable, tutti Under 15, non vogliono lasciarsi sfuggire. L’operazione è alla portata della formazione composta da Marco Castaldo, Achille Puleo, Gabriele Nino e Giacomo Forno. Nino, classe 2010, è il più giovane. Oggi, per la penultima giornata del girone di ritorno del campionato diC2, gli allievi dell’allenatrice Lidia Rodichkina affrontano in trasferta il Psg Limito-Orlando & Fanari. Domenica prossima, il MTT giocherà in casa con il TT Isola del Bosco B. L’incontro verrà disputato a Vedano. All’andata la compagine brianzola vinse per 7 a 0. Ma a Lidia la qualificazione aidi C1 non basta. "A Terni - precisa - a partire dal 25 ...