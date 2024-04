Tennis | gli italiani impegnati nei tornei ATP e WTA della settimana 15-21 aprile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) Quasi in archivio Montecarlo, si torna al normale ritmole sulla terra rossa. Sei iprevisti tra uomini e donne, vediamo insieme quali sono gli azzurri che saranno in campo in questi giorni dal 15 al 21. Iniziamo da Barcellona, dove c’è la spedizione azzurra più nutrita. Lorenzo Musetti guida la carica da decima testa di serie, usufruendo di un bye ed inserito nella parte di tabellone con Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas. Flavio Cobolli avrà un debutto che porterà comunque nel cuore negli anni a venire con Rafa Nadal, mentre per Matteo Arnaldi c’è l’insidia Arthur Cazaux. Ancora in lizza per un posto Andrea Vavassori e Gianluca Mager,nel turno decisivo di qualificazione: per loro rispettivamente il francese Harold Mayot e l’argentino ...