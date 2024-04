Teatro La commedia di Eduardo in dialetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) Con ’Sogno di una notte di mezza sbronza’ torna in scena ilalGuglielmi, nell’ambito della 15ª edizione della rassegna teatrale in vernacolo promossa dal Comune. Questo è il secondo appuntamento della rassegna e vede alla ribalta la compagniaComico Dialettale Massese che presenta, con la regia di Fernando Petroli, la trasposizione brillante di ’Sogno di una notte di mezza sbronza’ diDe Filippo. La compagnia è al lavoro nei locali dell’asilo di Borgo del Ponte per portare in scena, nei giorni 25, 26 e 27 aprile, alle ore 21, unain tre atti sapientemente adattata dall’infaticabile maestro Petroli. "Abbiamo trasportato questanei primi anni dopo la guerra, nel Cinquanta, e abbiamo scelto come location Borgo del Ponte – racconta il ...