Tanti cari saluti al ‘Neverkusen’ | Xabi Alonso col record di Conte nel primo titolo del Bayer

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Il mondo era diverso l’ultima volta che iln Monaco non è riuscito a vincere la Bundesliga: Michael Schumacher disputava la sua ultima stagione di F1, Barack Obama conduceva la campagna per la sua rielezione da presidente degli Stati Uniti, mentre il sudcoreano Psy si apprestava a dominare le classifiche con Gangnam Style. Ma ad essere diverso era anche il calcio. Il Borussia Dortmund trionfava in campionato con un allenatore destinato in futuro a scrivere pagine di storia a Liverpool, Jurgen Klopp. E nello stesso anno, in Italia, la Juventus di Antonioriusciva a scrivere ildi imbattibilità nel nuovo millennio in tutte le competizioni pari a 43 partite senza perdere. Nel 2024, dodici anni dopo, iln torna ad abdicare e lo fa contro ilLeverkusen, che si aggiudica il ...