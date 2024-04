Tanta voglia | ma poca lucidità Freuler si sdoppia per i compagni Posch e Lucumi | alta affidabilità Urbanski | manca ancora il guizzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Skorupski 6 E’ attento, al 28’, quando mura la conclusione ravvicinata di Djuric. Antenne sempre dritte, perché il Monza non rinuncia mai a pungere. Nella ripresa Colpani lo grazia, ma lui resta fino alla fine sul pezzo.6,5 Zerbin, sulla sua corsia, nel primo tempo gli crea più di un grattacapo. Nella ripresa cambia passo e per due volte s’inventa assist-man: prima per Orsolini e poi per. Beukema 6 Al rientro dopo due partite in infermeria dimostra di aver conservato il piglio da pilota del reparto, nonostante una fase offensiva del Monza sempre potenzialmente piena di insidie.6,5 Mette il silenziatore a Djuric, lasciandogli un po’ di spazio solo quando al 28’ il bosniaco prova a sorprendere Skoruspki. Corpo a corpo rusticani in area monzese col ruvido Izzo. E anche nella ripresa non molla un centimetro. ...