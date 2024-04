Tajani | Ora mi auguro prudenza Israele

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 14 aprile 2024) 10.18 E'"un fatto positivo che l'attacco iraniano sia concluso. E' stato bloccato dacon la collaborazione degli alleati.Si tratta di un atto da condannare assolutamente.Ora il nostro obiettivo come governo italiano che presiede il G7 è fare di tutto per evitare l'escalation", occorre che "i contendenti siano più prudenti".Lo ha detto il ministro degli Esteria Rtl 102,5. "Miche il governo israeliano adotti lae non ci sia un suo contrattacco.Dobbiamo lavorare per evitare di infiammare il Medio Oriente".