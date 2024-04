Tajani | “I soldati italiani sono al sicuro | me l’ha assicurato il ministro degli Esteri iraniano”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 14 aprile 2024) Roma, 14 aprile 2024 – “Voglio rassicurare i nostri concittadini che hanno familiari nel contingente militare o che vivono in Israele o a Teheran: i nostri militarial. Ilmi hache non ci saranno azioni contro i nostri militari. C’è grande rispetto per il nostro contingente”. Lo ha dichiarato il vice premier eAntoniointervistato da Monica Maggioni a ‘In mezz’ora’ su RaiTre.ha detto di essere ”in costante contatto con l’ambasciata italiana a Tel Aviv e con il consolato a Gerusalemme” che ”non mi hanno segnalato problemi”. Il titolare della Farnesina ha aggiunto che ”lo stesso sta accadendo a ...