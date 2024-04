Tagliato il traguardo Matelica in Eccellenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024)0 CASETTE VERDINI 1 CASETTE VERDINI: Ripani, Donnari, Bordi, Tidiane, Menchi (22’ st Russo E.), Moschetta, Kakuli (14’ st Telloni), Russo V., Ulivello, Gentilucci (33’ st Lattanzi), Romanski (40’ st Mandolesi). All. Lattanzi.: Ginestra, Croia, Merli, Aquila (42’ st Jachetta), Lapi, Doko, Gobbi, Paradisi, Iori, D’Errico, Stroppa (35’ st Zappasodi). All. Passarini. Arbitro: Cesca di Macerata. Rete: 25’ Doko. Ilstavolta non fallisce il match point: vince sul campo del Casette e, con due giornate di anticipo, stacca matematicamente il pass per l’. I 10 punti di vantaggio accumulati dalla formazione di mister Paolo Passarini sono ormai un solco incolmabile per le inseguitrici. E per l’ambiente calcistico matelicese è festa grande: "È davvero una bella soddisfazione – dice, ...