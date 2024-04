Suviana | la nuova fase Idrovore più potenti per togliere l’acqua e sopralluogo nel sito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 aprile 2024) Leche hanno lavorato notte e giorno, fino a venerdì, per tenere a livello di sicurezzanella centrale die permettere il lavoro dei soccorritori, hanno ceduto il passo, ieri, a pompe molto più. Questo, per riuscire a svuotare dali piani interrati rimasti sommersi dopo la drammatica esplosione di martedì, costata la vita a sette lavoratori. Un intervento preliminare necessario per permettere agli inquirenti di avviare gli accertamenti sull’impianto. Perizie che saranno affidate a consulenti individuati dalla Procura tra ingegneri ed esperti nel campo dell’idroelettrica. Ieri mattina, intanto, a Bargi c’è stato un primoesterno dell’impianto, teso a individuare altri possibili problemi o pericoli della struttura. Tutti gli estranei ...