Susanna Nicchiarelli | Bisogna finanziare il cinema assumendosi dei rischi

(Di domenica 14 aprile 2024) Incontriamo la regista romana, classe 1975, a Recanati. Sta per ricevere il Premio Ludovico Alessandrini per ildi Poesia, giunto alla sua XII edizione, riconoscimento avuto tra gli altri da Franco Piavoli, Francesca Archibugi, Gianni Amelio, Alice Rohrwacher. Perè l'occasione per fare un punto su una carriera ormai ventennale, da 'I diari della Sacher' (2001) di Nanni Moretti, il segmento 'Ca cri do bo', passando per il corto 'Sputnik 5' e l'esordio al lungometraggio 'Cosmonauta', entrambi nel 2009 ed entrambi vincitori alla Mostra di Venezia, Nastro d'argento nella rispettiva categoria il primo e premio Controcampo il secondo. Da ultimo i film 'Nico, 1988' (2017) - sempre a Venezia premiato nella sezione Orizzonti -, 'Miss Marx' (2020), 'Chiara' (2022)....