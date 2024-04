Supplenze | in Sicilia 14 000 i posti di sostegno in deroga nel 2023 24

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 14 aprile 2024)diin: probabilmente nell'anno scolastico/24 saranno ancora più di 100mila, come evidenziato anche dal Ministro Valditara. Ingià assegnati 13.722 mila, attribuiti mediante scorrimento di GaE e GPS ma anche graduatorie incrociate. Tanti iassegnati a docenti non in possesso del titolo di specializzazione. L'articolo .