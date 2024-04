Superbike | Petrucci out per Assen | al suo posto Nicholas Spinelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) Nienteper Danilo. Il pilota del Team Barni non riuscirà a presenziare nel prossimo weekend ditra il 19 ed il 21 aprile a causa della bruttissima caduta in motocross che lo sta costringendo in ospedale con la frattura della clavicola destra e della mandibola. Al suola squadra italiana ha deciso di dare una chance a. Ventitrè anni da compiere l’11 giugno,è stato campione italiano Supersport nel 2022, debuttando anche nel Mondiale di categoria nella stessa annata conquistando un punto a Misano. Lo scorso anno la prima stagione completa con una Yamaha, con un podio in gara-1 di Phillip Island ed il quattordicesimoin classifica con 74 punti, saltando però tre gare. Una di queste ...