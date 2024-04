Superbike | Alvaro Bautista | grandi motivazioni per il numero uno

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 aprile 2024) Voglia di riconfermarsi ancora una volta, nonostante un cambiamento nel regolamento che certamente non ha facilitato la vivibilità nel paddock della nuova. Poco importa, però, per il campione del mondo della categoria dedicata alle derivate:, dopo essersi fortemente arrabbiato per le nuove regole e dopo aver superato la brutta caduta di Jerez de la Frontera, sembra pronto per prendere il famoso “toro per le corna”, tornando in pista con tantissime. L’orgoglio del campione è smisurato e tutti gli altri centauri dovranno combattere anche contro di lui per arrampicarsi sul suo trono. Le parole di, campione del mondo dellacon Ducati: “Jerez? Brutta caduta…” (Credit foto – Andrea Bonora Agenzia)“È stata ...