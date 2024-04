Super Cagliari a San Siro | fermata l’Inter 2-2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Milano, 14 aprile 2024 – Unindomito ancora una volta fa breccia. Dopo la clamorosa rimonta con l’Atalanta ne arriva una altrettanto clamorosa a San. La squadra di Ranieri fermasul due a due, prima rimontando l’iniziale vantaggio di Thuram con Shomurodov, poi reagendo anche al rigore nella ripresa di Calhanoglu con un gol di Viola a sette dalla fine. E nel finale i sardi hanno avuto anche la palla per il sacco completo. Il pareggio costringea vincere contro il Milan per ottenere la matematica seconda stella nel derby. La partita Inzaghi, senza Lautaro Martinez, sceglie Sanchez al fianco di Thuram. In difesa non c’è Pavard squalificato, gioca Bisseck con Acerbi e Bastoni. Ranieri ha qualche assenza, soprattutto Nandez, così tocca a Di Pardo, mentre davanti ci sono Luvumbo e Shomurodov. ...