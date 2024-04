Strage di Sydney | mamma salva la figlia lanciandola a due passanti

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 14 aprile 2024) . Morta la donna, laè grave Sono sette i morti dellaal centro commerciale di, avvenuta ieri 13 aprile. Tra le vittime c’è anche Ashlee Good, una donna di 38 anni che sarà ricordata per il suo coraggio estremo. Secondo quanto raccontato da una coppia di fratelli che si trovava sulla scena dell’attacco, la donna, gravemente ferita, prima di accasciarsi a terra, ha letteralmente lanciato ladi 9 mesi alla coppia, che così ha raccontato all’emittente australiana 9News: «L’abbiamo vista arrivare di corsa con questo fagottino in mano. C’era sangue ovunque. La donna me lo ha praticamente lanciato in braccio». Immediatamente, la donna e la bambina sono state soccorse. Per la donna, giunta in ospedale ancora in vita, è stato tentato il possibile, ma è poi deceduta. Mentre, la bambina è stata ...