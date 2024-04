Strage di Cutro | i mancati salvataggi dettati dalla politica?

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 14 aprile 2024) Un nuovo documento racconta la realtà che molti sospettavano: è laa decidere discrezionalmente un eventuale intervento della Guardia costiera che fino ad allora usciva per operazioni dio senza nessuna interferenza e in modo indipendente rispetto alle altre forze di polizia. La mail firmata dal capitano di vascello Gianluca D’Agostino, capocentro operativo nazionale e dell’ Imrcc ( il centro di ricerca e soccorso della guardia costiera) e inviata a tutte le capitaneria è stata mostrata in esclusivatrasmissione Rai “Il cavallo e la torre” condotta da Marco Damilano e risale al 27 giugno 2022 quando al Viminale sedeva la ministra Luciana Lamorgese affiancata dal viceministro leghista Nicola Molteni. “A seguito di tavoli tecnici interministeriali – scrive D’Agostino – sono state impartite dal livello politico ...