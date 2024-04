Strade | l’ultimo atto della giunta Festa | maxi piano di interventi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 14 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Avellino ha approvato i progetti per completare ildi rifacimento del manto stradale cittadino. I lavori di riqualificazione stradale riguarderanno via Masucci, via Guido Dorso, via Pennini Vecchia, Contrada Sant’Eustachio e via De Gasperi. Inoltre, verra? effettuata la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza dellea via dei Due Principati e via Tuoro Cappuccini. Un’azione capillare, quella del Comune di Avellino, che proseguira? anche a via Brigata, Borgo Ferrovia, Contrada Cesine e Contrada Bagnoli. I lavori miglioreranno ulteriormente l’infrastruttura urbana cittadina, aumentandone l’efficienza e potenziandone la sicurezza. L’Amministrazione comunale, al riguardo, dichiara: «Con questi lavori, rendiamo piu? sicure ledel capoluogo e ne miglioriamo il ...